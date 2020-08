United Brotherhoodin johtajalle haetaan tuomiota harvinaisella ja haastavalla jengipykälälällä: "Eihän kaikki toiminta siellä ole rikollista"

United Brotherhoodia ja sen johtajana pidettyä Tero Holopaista, 48, koskevassa juttukokonaisuudessa on tänään määrä käsitellä Holopaista vastaan nostettua syytettä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta.

Syytteen mukaan Holopainen on yksi United Brotherhoodin kuudesta perustajajäsenestä ja johtanut viimeistään vuoden 2016 alusta UB-organisaatiota valtakunnallisesti.

Holopainen on päättänyt muun muassa UB:n yleisestä organisoinnista ja toimintatapojen luomisesta, syyttäjä katsoo.

– Holopainen on tehostaakseen käskyjensä noudattamisvelvollisuutta käyttänyt tai vähintään uhannut käyttää väkivaltaa muita jäseniä kohtaan. United Brotherhoodin rikolliseen toimintaan luodut toimintamallit ovat tehokkaasti suojelleet pitkään United Brotherhoodin johtajana toiminutta Holopaista itseään rikosvastuuseen joutumiselta, haastehakemuksessa todetaan.

Syyttäjä katsoo, että Holopaisen johdolla on myös perustettu UB:n alaisuuteen Bad Union -ryhmä.

Pykälän soveltaminen ollut haastavaa

Käytännössä jengipykälän soveltaminen on osoittautunut vuosien varrella haastavaksi.

Rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotion mukaan hankalaa on voinut olla esimerkiksi sen osoittaminen, että ryhmän toimintaan liittyy rikollisuutta.

Rikoslaissa järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan vähintään kolmen henkilön muodostamaa, tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta.

Liivijengien osalta tulkinta on kuitenkin yhä monimutkaista.

– Jos ajatellaan liivijengiä, niin eihän kaikki toiminta siellä ole rikollista. Ajellaan moottoripyörillä ja voidaan hengata yhdessä. Sitten siellä on joitain väkivaltarikoksia, väkivaltaista velkojenperintää ja huumerikoksia. Ketkä ovat milläkin tavalla niissä toimissa mukana, milloin ne ovat ikään kuin sen järjestön virallista toimintaa ja milloin vain yksittäisten jäsenten puuhastelua? Nämä rajanvedot eivät ole mitään ihan itsestään selviä, Nuotio selventää.

– Varmasti on ollut (syyttäjillä) monenlaisia vaikeuksia siinä, miten pystytään osoittamaan, mikä on toiminnan ydintä ja mikä on jäsentymisen syy.