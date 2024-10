Kysely: Suomessa asuvista venäjänkielisistä noin joka kymmenes hyväksyy Venäjän sotatoimet Ukrainassa

Suomessa asuvista venäjänkielisistä 13 prosenttia hyväksyy suoraan Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa, ilmenee Cultura-säätiön selvityksestä. Näin ajattelevia on kuitenkin tätä enemmän, arvioi säätiön asiantuntija.

– Avoimien kommenttien perusteella voi sanoa, että valitettavasti Venäjän toiminnan oikeuttavien määrä on suurempi kuin kyselyn tulokset antavat ymmärtää, sanoo Cultura-säätiön johtava asiantuntija Eilina Gusatinsky STT:lle.

Vastustavillakin ymmärrystä

Venäjän toimintaa ei pitänyt oikeutettuna 66 prosenttia vastaajista, mutta osa heistäkin osoitti ymmärrystä sille, miksi Venäjän on ollut pakko hyökätä Ukrainaan.

– Huomattavaa on, että vasta vähän aikaa Suomessa asuneet, jotka ovat todennäköisimmin lähteneet Venäjältä sodan takia tai siksi, että vastustavat Venäjän politiikkaa, ovat muita enemmän huolissaan Venäjän toiminnasta, mutta hekään eivät tue kovinkaan vahvasti Venäjää vastaan asetettuja talouspakotteita, Ukrainan pakolaisten vastaanottamista tai Ukrainan tukemista, Gusatinsky sanoo.

Vähäinen luottamus instituutioihin

Venäjänkieliset myös luottavat koko väestöä vähemmän instituutioihin, kuten terveydenhuoltoon, mediaan ja sotilasliitto Natoon. Vaikutusta on selvityksen mukaan hyvin paljon sillä, luottaako vastaaja suomalaiseen mediaan. Vastanneista 25 prosenttia seuraa uutisia pääasiassa Venäjän mediasta.

– Niitä, jotka luottavat suomalaiseen mediaan, on 34 prosenttia, kun viimeksi heitä oli 41 prosenttia. Luottamus on myös koko väestössä laskenut, mutta silti ero on ihan huikea, Gusatinsky sanoo.