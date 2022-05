Kymmenistä Bemareista varastettu ratteja ja mittaristoja – järjestäytynyttä rikollisryhmää epäillään laajasta varkaussarjasta

MTV Uutisten tietojen mukaan tutkintaan on huhtikuun puolenvälin jälkeen tullut jo kymmeniä tapauksia.

Varkauksien kohteena ovat olleet esimerkiksi X-sarjan sekä 300- ja 400-sarjan BMW:t, joissa on ajotietokone. Autoista on viety muun muassa ratteja, keskikonsolinäyttöjä, navigaattoreita, digitaalisia mittaristoja, valoumpioita ja niin edelleen.

Varkaudet ammattimaisia ja siistejä

Tutkinta on keskitetty Länsi-Uudenmaan poliisille.

– Tutkinta on nyt intensiivistä ja tähän on panostettu resursseja. Poliisi epäilee teoista järjestäytynyttä rikollisryhmää. Varkaudet on tehty erittäin ammattimaisesti ja siististi, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Klaus Geiger sanoo MTV Uutisille.