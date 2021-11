Taksikuski-Villen auto murjottiin käyttökelvottomaksi – kuljettajat pelkäävät murtoaaltoa

– Olemme jo jonkin aikaa ihmetelleet, kun yksi jos toinenkin tuttu kuljettaja kertoo, että taas on rikottu autosta ikkunoita, taksikuski Ville Hassinen Keravalta kertoo MTV Uutisille.

Tapauksia on hänen mukaansa tavallista enemmän muuallakin Uudellamaalla, erityisesti pääkaupunkiseudulla.

– Menin keittämään uudet kahvit, kun huomasin että on ikkuna sisällä, hän kertoo.

Autoja pengotaan, mutta mitään ei viedä

Tämä on yhdistävä piirre Hassisen käsityksen mukaan myös muissa alueen taksikuskeja piinanneissa murroissa. Vaikka on nähtävissä, että autoa on pengottu ja hanskalokeron tavarat olisi tyhjennetty pitkin autoa ja parkkipaikkaa, ei mitään ole huomattu viedyn.