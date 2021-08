Kymmeniä miljardeja hallinnoiva Ilmarinen aikoo sijoittaa jatkossa vain hiilineutraalisti: "Iso vaikutusvalta"

Ilmarisen sijoitusvarallisuus on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana noin yhdeksällä prosentilla yli 57 miljardiin euroon. Yhtiö kertoi tuloksestaan tiistaina.

– Isoilla institutionaalisilla sijoittajilla on iso vaikutusvalta sijoituskohteiden valintaan. Ja näiden kohteiden hiilineutraaliksi pyrkimisen vaalimisessa. Haluamme, että meidän eläkevaramme on sijoitettu siten, että koko sijoitussalkku on hiilineutraali 2035 mennessä, Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen kertoo.