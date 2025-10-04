Georgiassa poliisi on käyttänyt kyynelkaasua ja vesitykkejä maan hallitusta protestoivia mielenosoittajia vastaan. Poliisin mukaan mielenosoittajat pyrkivät sisään presidentinpalatsiin.

Georgiassa järjestettiin lauantaina paikallisvaalit, joiden yhteydessä osa oppositiota kutsui kannattajiaan protesteihin hallitusta vastaan. Kymmenettuhannet ihmiset saapuivat mielenosoituksin.

Georgian pääministeri Irakli Kobakhidze syytti jo etukäteen protestien suunnittelijoita radikalismin edistämisestä ja lupasi tiukkoja vastatoimia, jos väkivaltaa ilmenee.

– Jokainen tähän väkivaltaiseen tekoon osallistunut henkilö asetetaan syytteeseen, hän sanoi toimittajille.

Paikallisvaalit ovat saaneet korkeat panokset muun muassa riippumattomien tiedotusvälineiden ratsioiden ja kansalaisyhteiskunnan rajoitusten jälkeen.

Venäläismielisenä pidetty hallitseva Georgialainen unelma -puolue on pysäyttänyt maan lähentymisen Euroopan unioniin ja vanginnut useita opposition edustajia.

Lisäksi puolueen johdolla on säädetty laki, joka vaatii ulkomaista rahoitusta saavien järjestöjen rekisteröitymistä "ulkomaisiksi agenteiksi". EU on omalta puoleltaan jäädyttänyt Georgian jäsenyysprosessin.

Opposition ongelmana yhteisen linjan puute

Paikallisvaalit ovat ensimmäinen puolueiden kannatusmittari Mustanmeren rannalla sijaitsevassa Georgiassa sitten viime vuoden parlamenttivaalien, jotka päättyivät poliittiseen kuohuntaan, koska opposition mukaan vaalitulos oli väärennetty.

Asiantuntijoiden mukaan Georgialaisen unelman viesti vakaudesta ja maan pitämisestä sodan ulkopuolella on kuitenkin uponnut hyvin kansaan varsinkin maaseudulla.

Tuoreessa mielipidemittauksessa puoleen kannatus oli yli 35 prosenttia.

Opposition ongelmana on yhteisen linjan puute. Osa puolueista kannattaa protestointia paikallisvaalien yhteydessä, mutta osa ei halua lähteä siihen mukaan.

Parlamenttivaaleja seuranneiden suurmielenosoitusten jääminen tuloksettomiksi lannistaa monia.

– Meitä oli kymmeniätuhansia kaduilla kuukausien ajan, mutta mikään ei muuttunut. Yksi uusi suurmielenosoitus ei kaada Georgialaista unelmaa, sanoi tbilisiläinen opettaja Guliko Archvadze.