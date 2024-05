Georgiassa mielenosoittajia varoitetaan pidätyksellä, jos parlamenttirakennus blokataan

Pääkaupungissa Tbilisissä on määrä järjestää jälleen mielenosoitus. Protestilla vastustetaan kiisteltyä lakiehdotusta, jonka mukaan yli viidenneksen rahoituksestaan Georgian ulkopuolelta saavien medioiden ja kansalaisjärjestöjen on rekisteröidyttävä ulkomaisten etujen ajajiksi. Lakiehdotusta on verrattu Venäjän vastaavaan lakiin, jota on käytetty toisinajattelijoiden ja riippumattoman median vaientamiseen.