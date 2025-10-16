Georgia yritti mätkäistä Suomen ulkoministerille sakot mielenosoitukseen osallistumisesta.

Suomen ulkoministeri Elina Valtosen Georgian-vierailusta noussut selkkaus on saanut jatkoa, kun hänelle mätkäistiin sakot "laittomasta tien tukkimisesta" pääkaupunki Tbilisissä.

Valtonen oli valtiovierailulla alkuviikosta Georgiassa. Hän osallistui tiistaina mielenosoitukseen, joka tapahtui Georgian parlamentin edessä Rustavalin kadulla. Valtoselle myös lätkäistiin 5 000 larin eli noin 1585 euron sakot samasta tilanteesta jälkikäteen.

Lue myös: Georgia mätkäisi Elina Valtoselle sakon

Valtonen julkaisi parlamenttitalon edestä tiistaina videon viestipalvelu X:ssä. Videolla hän selittää, kuinka mielenosoittaminen parlamenttitalon edessä tapahtuu rauhanomaisin keinoin ja siihen osallistuvilla on hänen tukensa.

– Heillä on täysi oikeus demokratiaan, sananvapauteen ja perusihmisoikeuksiin, Valtonen kertoo videon saatteessa.

Georgian ulkoministeriön mukaan Valtonen liittyi virallisen vierailun ohjelman lisäksi hallituksen vastaisten aktivistien järjestämään katumielenosoitukseen ja "antoi lausunnon, jonka tarkoitus oli johtaa kansainvälistä yhteisöä harhaan Georgian tilanteesta".

Katso tilanne videolta yläpuolelta.

Matkan suunnitelmat uusiksi

Myöhemmin Valtosen tapaaminen maan pääministeri Irakli Kobakhidzen kanssa peruuntui. Molemmat osapuolet ilmaisivat oman syynsä peruuntumiselle. Valtonen tapasi kuitenkin matkallaan maan ulkoministeri Maka Botšorišvilin.

Georgiassa järjestettiin vuonna 2024 parlamenttivaalit, joiden voittajaksi selviytyi venäläismielinen Georgialainen unelma -puolue. Puolue jäädytti ensitöikseen maan EU-jäsenyysprosessin.

Vaalitulosta tai valtapuolueen toimia ei ole Georgian oppositiossa hyväksytty, ja se onkin poikinut maassa isoja mielenosoituksia.

Venäjä hyökkäsi Georgiaan vuonna 2008.