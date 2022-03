Kymmenet suomalaisyritykset vetäytyneet Venäjältä, nyt pelätään vastapakotteita: "Luultavasti kohdistuvat raskaasti"

– Ei niinkään alat, vaan mikä on se tapa toimia markkinoilla. Vientiyrityksillä on siinä mielessä nopeampaa tehdä päätöksiä kuin niillä yrityksillä, joilla on vaikkapa tuotantolaitos Venäjällä.

– Retoriikka Venäjän puolelta on ollut aika kovaa. On lausuttu ääneen jopa se, että olisi mahdollista jäädyttää ulkomaisten henkilöiden ja yritysten varoja ja jopa takavarikoida niitä. Kaikki on mahdollista. Me emme ole nähneet niitä Venäjän vastapakotteita, mutta luultavaa on, että ne tulevat kohdistumaan raskaasti suomalaisiin ja ulkomaisiin yrityksiin.