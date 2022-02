Venäjää uhkaavia pakotteita on valmisteltu salassa – vaikutukset voivat olla Suomellekin kovat

Tällä hetkellä Venäjää kohtaan on voimassa vuonna 2014 asetettuja pakotteita, jotka keskittyivät finanssisektoriin, valikoituihin valtion pankkeihin sekä yksityisiin pankkeihin. Vientirajoituksia asetettiin esimerkiksi kaksikäyttötuotteisiin, öljynporaus- ja puolustusteknologiaan.

Taloudellista epävarmuutta ja vaikutuksia vientiteollisuuteen

– Tästä on nähty jo ennusmerkkejä, kuten maanantaina, kun markkinat ja pörssikurssit laskivat. Samoin sillä olisi vaikutuksia kulutuksen ja investointien epävarmuuteen, joka vaikuttaa tässä koronapandemian jälkeisessä talouden herkässä kasvussa, Vuorio kertoo.

– Suomen suurin vientiartikkeli Venäjälle on koneet ja laitteet. Jos rupla esimerkiksi heikentyy, on sillä vaikutuksia vientiteollisuuden yrityksiin, Vuorio toteaa.

Suomen vienti Venäjälle on pienentynyt huomattavasti 2010-luvulla, mutta se on edelleen 5,5 prosenttia kokonaistavaraviennistä. Esimerkiksi Ruotsin vastaava luku on 1,5 prosenttia. Suomen vienti painottuu siis Venäjälle enemmän kuin keskiverto EU-mailla.