Greenpeace: Tuore ilmastoraportti on karu lunta, jäätä ja merta rakastaville suomalaisille: "Meidän on noustava puolustamaan arktisia alueita"

– Raportti on karua luettavaa meille lunta, jäätä ja merta rakastaville suomalaisille. Siksi juuri meidän on nyt noustava puolustamaan arktisia alueita, lumisia talvia ja eläviä meriä osoittamalla, että fossiilisista polttoaineista on mahdollista päästä nopeasti eroon, sanoo Kosonen tiedotteessa.