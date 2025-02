Pummilla matkustamisen riskit kasvavat – HSL lisää ovelan keinon käyttöä

HSL menettää arviolta noin 40 miljoonaa euroa vuodessa ilman lippua matkustavien takia.

Helsingin seudun liikenne HSL lisää huomattavasti matkalippujen siviilitarkastuksia. Siviilitarkastuksessa tarkastaja katsoo matkaliput siviilivaatteissa, eikä tavalliseen tapaan virkavaatteissa.

Muuten matkalippujen tarkastus tapahtuu tavalliseen tapaan.

Helsingin seudun liikenne eli HSL kertoo tiedotteessa, että siviilitarkastuksia tehdään vuonna 2025 huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina.

Siviilitarkastuksissa saattaa olla mukana myös järjestyksenvalvojia.

Siviilitarkastusta tekevällä tarkastajalla on aina esillä tarkastuspassi, joka on poliisin myöntämä. Matkustajalla on oikeus saada passi nähtäväksi pyydettäessä.

Virkavaatteet paljastavat

HSL:n mukaan siviilitarkastuksia lisätään, sillä kiinnijääneiden liputtomien määrä on selvästi suurempaa kuin virkavaatteissa tehtävissä tarkastuksissa.

Tästä kertovat kerätty data ja tarkastajien havainnot.

Usein liputon matkustaja tunnistaa pysäkillä odottavan tarkastajan virkavaatteista ja poistuu liikennevälineestä ennen tarkastusta.

– Matkalippujen tarkastusten tavoitteena on pitää liputta matkustaminen mahdollisimman alhaisena ja turvata sitä kautta HSL:n lipputuloja, matkalippujen tarkastusyksikön päälikkö Satu Koskinen sanoo tiedotteessa.

Koskinen vakuuttaa, että tavoitteena ei ole määrätä mahdollisimman paljon tarkastusmaksuja.

Lue myös:

Lähde: HSL