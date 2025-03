Bussikuski toimi laittomasti Lahdessa – neuvokas Laura, 11, otti kameran esiin

Alakouluikäinen Laura tallensi videolle bussikuskin laittoman käytöksen Lahdessa sunnuntaina.

Heinolasta Lahteen matkannut Laura ei aikaillut huomatessaan linja-autonkuljettajan näppäilevän älypuhelintaan bussimatkan aikana.

Lain mukaan moottoriajoneuvon kuljettaja ei saan ajon aikana käyttää viestintävälinettä siten, että pitää sitä kädessään.

Tästä oli kerrottu Lauralle myös koulussa.

– Opettaja on sanonut, että missään nimessä ei saa katsoa puhelinta, kun ajaa autoa. Olen myös nähnyt MTV:n nettisivuilla videoita, joissa bussikuski on ajanut autoa ja käyttänyt puhelinta, Laura kertoo.

Laura sanoo olevansa itse varovainen puhelimen kanssa liikenteessä.

– En laita viestejä samalla, kun kävelen, mutta joskus saatan puhua puhelimessa samalla, Laura kertoo.

Ei hyväksyttävää

MTV Uutiset tavoitti Lahden joukkoliikennepäällikön, jonka mukaan kuljettajille on selkeä ohjeistus puhelimen käytöstä.

– Ei ole millään tavalla hyväksyttävää. Emme hyväksy puhelimen käyttöä, Lahden joukkoliikennepäällikkö Lauri Jokinen painottaa.

Jokisen mukaan poikkeuksena ovat ainoastaan esimerkiksi hätätilanteet.

– Silloinkin vaaditan, että hands free -laite on käytössä, Jokinen sanoo. Hands free -laitteella tarkoitetaan kuulokemikrofonia, joka yhdistetään puhelimeen.

Asia aiotaan käsitellä liikennöitsijän kanssa, joka on kuljettajan työnantaja. Jokisen mukaan asian jälkiselvitys hoituu liikennöitsijän ja kuljettajan välillä.

Liikennöitsijä vastaa

Lahden linja-autoliikenteestä vastaa kaksi liikennöitsijää – Koiviston Auto Lahti Oy ja Lehtimäen Liikenne Oy.

Lauran tallentamalla videolla on kyseessä linjan 73 bussi, joka liikennöi Heinolasta Lahteen sunnuntai-iltapäivänä 17. maaliskuuta.

Lehtimäen Liikenne Oy vahvistaa, että kyseessä on heidän linja-autonsa.

Yhtiö aikoo selvittää asiaa kuljettajan kanssa.

– Jos liikennettä vaarannetaan selkeästi ja siitä on todisteita, käytössä on ensin suulliset huomautukset ja sitten kirjalliset varoitukset, Lehtimäen Liikenne Oy:n liikennejohtaja Toni Saarinen sanoo.

Yhtiöllä on selkeä linjaus puhelimen käyttöön, joka on sama kuin tieliikennelaissa on linjattu: puhelimen käyttö ei ajaessa ole sallittua.

– Kyllä me puutumme aina, kun tällaisia asioita tulee tietoon, Saarinen vakuuttaa.

Lehtimäen Liikenne on ollut Vekka Group Oy:n omistuksessa vuoden 2022 syksystä lähtien.

Katso artikkelin alussa video, jonka Laura tallensi bussimatkallaan.