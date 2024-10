Saana Akiola ja Tiia Elg päättivät puhua seksuaalisesta häirinnästä myrskynkin uhalla – kertovat MTV:lle otsikoihin nousseen podcast-jakson jälkipyykistä

Akiola kertoi podcastissa joutuneensa pitkäkestoisen häirinnän kohteeksi ollessaan tekemässä tv-ohjelmaa. Akiola ei mainitse jaksossa tekijän tai tv-ohjelman nimeä.

Elg sen sijaan jakoi jaksossa kokemuksensa siitä, miten hänelle likimain tuntematon henkilö tuli kysymättä ja yllättäen kourimaan häntä juhlissa ja miten hänen ystävänsä puuttuivat asiaan välittömästi.

Akiolan podcastissa kertomasta kokemuksesta nousi paljon otsikoita, ja keskustelupalstoilla alettiin vimmatusti arvuutella tekijän henkilöllisyyttä. Elg sen sijaan kertoi jakson julkaisemisen jälkeen MTV Uutisille, ettei hän saanut jakson tiimoilta lainkaan yhteydenottoja tai palautetta.

– Jos itse asia olisi kiinnostanut, uskon, että ihmiset olisivat halunneet keskustella siitä myös minun kanssani. Podcast sisälsi myös minun tarinani, toki siinä ei ollut kohuaspektia, joten tulkitsen, että niistä asioista keskusteleminen ei ollutkaan niin kiinnostavaa ihmisten mielestä, hän pohti tuolloin MTV Uutisille.

Akiola kirjoitti taannoin Instagramissa, ettei podcast-jakson tarkoituksena ollut mässäillä tapahtumapaikalla tai tekijöillä, vaan herättää keskustelua ja ajatuksia siitä, miten vastaavissa tilanteissa voitaisiin toimia paremmin. Samaa sanoi MTV Uutisille myös Elg.

Akiola ja Elg kertovat nyt MTV Uutisille antamassaan yhteishaastattelussa tienneensä ja toivoneensakin, että podcast-jakson aihe tulisi kiinnostamaan ihmisiä. He halusivat herätellä ihmisiä keskustelemaan seksuaalisesta häirinnästä, sen yleisyydestä ja siitä, millainen käytös on sopivaa ja millainen ei. He ajattelivat, että podcast olisi tähän hyvä alusta.

Se, että laaja huomio kiinnittyi itse aiheen sijaan Akiolaa häirinneen ihmisen henkilöllisyyteen, tuli yllätyksenä heille molemmille.

– Se kertoo siitä, että juorut kiinnostavat kansaa. Halutaan juoruta, läyhätä ja spekuloida, he sanovat.

Akiola kertoo saaneensa jakson julkaisemisen jälkeen somekommentoijilta syyllistävää palautetta siitä, että olisi heittänyt puheillaan kaikki TTK-tanssiparinsa rekan alle. Häneltä tivattiin, miksei tekijän nimeä tuotu julki.

Akiola näkee asian eri tavalla.

– Minulle tuli sellainen olo, että hehän sitä tekevät, en minä. Kansa ja myös media lähtivät mukaan vyyhtiin, jossa arvuuteltiin, kuka on kyseessä, eikä oltu oikeastaan ollenkaan kiinnostuneita siitä, mitä minä ja Tiia kerroimme. Haluttiin vain nimiä pöytään, Akiola sanoo.

Ikävistä kommenteista puhuessaan Akiola toteaa olevansa hyvässä tilassa itsensä kanssa. Hän myös tietää puhuneensa jaksossa totta.

– Tiedän myös, että sekä syyttömät että syylliset ihmiset tietävät totuuden. Se riittää minulle. Minulle nousee enemmänkin tietynlainen sääli niitä ihmisiä kohtaan, jotka arvostelevat muita noin törkein sanoin. Tulee olo, että heillä ei voi olla kaikki hyvin, Akiola sanoo.

– Se ei enää ole edes keskustelua, vaan öykkäröintiä, ja se on mielestäni aina kummallista. Oli kyseessä asia kuin asia, on se mielestäni aina outo ilmiö, Elg komppaa.

Vaikka Akiola on saanut jakson tiimoilta myös ikäviä kommentteja, on valtaosa palautteesta kuitenkin ollut hänen mukaansa positiivista. Hän kertoo kuuntelijoiden lähettäneen hänelle viestejä, joissa nämä ovat kertoneet jakson aikaan saamista positiivista asioista. Hänen mukaansa esimerkiksi moni taiteellisilla aloilla työskentelevä kuuntelija on kertonut, että jaksossa käydystä keskustelusta on ollut apua heille.

– Aikamoinen myrsky tästä (podcast-jaksosta) nousi, mutta sen se välillä vaatii. Jonkun näistä asioista on lähdettävä puhumaan, Akiola sanoo.

Yhteydenotto ja anteeksipyyntö

Akiola kertoo, että tekijä, josta hän podcast-jaksossa puhui, otti häneen yhteyttä jakson julkaisemisen jälkeen, ja tapahtunut on nyt käyty uudemman kerran läpi tämän kanssa. Hän myös painottaa, että asiaa on käsitelty sekä tekijän että tv-ohjelman tuotannon kanssa jo silloin, kun tilanne oli tuore.

– Ihmiset ajattelevat, etten ole ikinä kertonut näille ihmisille miltä minusta tuntuu, vaan että olen vain yhtäkkiä päättänyt perustaa podcastin, jossa sanon, että minua silloin muuten ahdisti. Se on virheellistä tietoa. Vaikka minulta on pyydetty nyt uudemman kerran anteeksi, niin olemme keskustelleet asiasta myös silloin ja he ovat hyvin tietoisia siitä, että minulle on tullut huono fiilis, hän sanoo.

– Tämä keskustelu oli selkeästi tarpeellista, sillä siitä seurasi paljon myös hyvää, Elg sanoo anteeksipyyntöön viitaten.

Akiola kertoo hänellä olevan peruste sille, miksi puhui tapahtuneesta julkisesti juuri nyt: Hän ei ole enää mukana TTK:ssa. Hän uskoo, että mikäli olisi puhunut tapahtuneesta julkisesti silloin, kun vielä toimi ohjelman tähtiopettajana, olisi ihmisten huomio kiinnittynyt itse ohjelman sijaan spekuloimiseen.

Siitä saakka, kun Akiola joutui häirinnän kohteeksi, on hän kuitenkin kokenut halua avata tapahtunutta, sillä se on vaikuttanut hänen elämäänsä paljon.

– Se on vaikuttanut muun muassa päätökseen, etten enää halunnut lähteä mukaan TTK:hon. Olen joka vuosi pohtinut, lähdenkö vai en. Sanoin podcastissakin, että olen joutunut muuttamaan itseäni.

Ennen kaikkea Akiola halusi jakaa kokemuksensa julkisesti, jotta voisi vapautua tapahtuneesta. Hän kokee, että asiasta puhuessaan hän loi itselleen ikään kuin kilven, joka suojaa häirinnältä.

Elg on Akiolan kanssa samoilla linjoilla. Samaan aikaan he kuitenkin ajattelevat olevan surullista, että naisten täytyy luoda itselleen "kilpi", jotta saavat olla rauhassa.

Kaksikko ei koe, että heitä olisi yritetty hiljentää häirinnän suhteen.

– Ehkä se on ollut oma sisäinen ääni, joka on hiljentänyt minua. Olen ehkä pelännyt reaktioita ja sitä, että ihmiset tuomitsevat, niin kuin siinä tavallaan kävikin, Elg sanoo.

– Toisaalta, kuten Saana sanoi, siitä saa mielenrauhaa, kun kertoo rehellisesti asioista ja puhuu niistä niiden oikeilla nimillä sekä auttaa mahdollisesti jotakin toistakin siinä sivussa. Sehän on kaikkein paras lopputulos, että joku muukin saa siitä apua, lohtua ja voimaantuu näistä kertomuksista, hän jatkaa.

Seksuaalinen häirintä loppuu vasta, kun tekijät sen lopettavat

Toinen painava syy, jonka vuoksi Elg ja Akiola halusivat käydä ja herätellä keskustelua seksuaalisesta häirinnästä, ovat heidän lapsensa.

– Meillä on molemmilla lapsia. Tyttäreni kasvaa ja menee yläasteelle, ja toivon, että asiat tulisivat muuttumaan, Akiola sanoo.

– Haluan, että omat lapseni saisivat kasvaa erilaisessa maailmassa. En usko, että kukaan haluaa kokea häirintää tai pelätä, Elg jatkaa.

Elg ja Akiola haluavat esimerkillään rohkaista ihmisiä puhumaan häirinnästä sekä kertomaan rohkeasti omista rajoistaan, vaikka se onkin vaikeaa. He kuitenkin huomauttavat, että seksuaalinen häirintä loppuu vasta silloin, kun tekijät sen lopettavat.

– Toivomme keskustelua käytävän siten, ettei uhreja syyllistettäisi, sillä ainoat, jotka voivat häirinnän loppumiseen vaikuttaa, ovat tekijät itse, Elg sanoo.

– Tiedostamme myös, ettei tämä ole pelkästään naisiin kohdistuva ilmiö. Minä sain myös monilta miehiltä viestejä, joissa kerrottiin, että he ovat myös kokeneet vastaavaa. Se menee molemmin päin, Akiola jatkaa.

Kaksikko haluaa jatkossakin keskustella seksuaalisesta häirinnästä ja pitää aihetta pinnalla. He kertovat, että aiheesta tullaan keskusteleman heidän podcastissaan vastaisuudessakin.

– En halua jättää tätä aihetta tähän. Mietimme Tiian kanssa, mitä voisimme tehdä jatkaaksemme tästä asiasta puhumista. Ei meidän omista tarinoistamme, vaan ylipäätään. Tarkoituksemme ei ollut herättää hirveää kohua, vaan yrittää kahtena pienenä ihmisenä saada jotain muutosta aikaiseksi, Akiola sanoo.