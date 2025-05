Kylmyyden ydin iskee sunnuntaina – Pekka Pouta väläyttää kuitenkin lämpöistä käännettä: "Kesää pukkaa"

MTV:n meteorologi Pekka Pouta kertoo, että kylmemmän sään jälkeen Suomeen pukkaa kesä.

Ennen äitienpäivää Suomen säässä on Poudan mukaan vahvasti takatalven makua. Varsinkin pohjoisempaan Suomeen virtaa hyvin kylmää ilmaa loppuviikosta.

– Itä-Lappiin tuuli tuo pohjoisesta kylmää ilmaa ja lumisateita, mutta maanantain vastaisena yönä lumisateita voi yltää enemmän Kainuuseen ja Pohjois-Karjalaankin, Pouta kertoo.

Tutkakuvassa näkyy, kuinka sadealue on pysähtynyt paikoilleen Rovaniemen ja Sodankylän linjalle.

– Siellä tulee tällä hetkellä lunta paikoin ihan sakeastikin, eikä lumisateen alue liiku siellä oikein mihinkään.

Kovaa puuskatuulta

Kovaa puuskatuulta voi lauantain aikana Poudan mukaan olla missä päin Suomea tahansa.

Etelä-Suomeen on kerääntymässä pilvisyyttä ja vesikuuroja.

Poudan mukaan aurinkoisin paikka on Lounais-Suomen etelärannikko, mutta sinnekin on tulossa kuurosateita päivän mittaan.

Itä-Suomen sateet nousevat vähitellen kohti pohjoista.

– Lapin lumisade pysyy lähes paikallaan, jonka vuoksi lumikertymä tulee olemaan ihan kohtalainen tämän päivän aikana ja varsinkin illan mittaan pyry pahenee.

Pouta vinkkaa, että Lapissa kannattaa lähteä ulkoilemaan kohti Tornionjokilaaksoa.

– Siellä on aurinkoista ja lähes keväistä. Idempänä tulee lunta ja räntää. Etelässä päässään tänään vielä laajalti yli kymmenen asteen lämpötiloihin. Tuulen suunta on sellainen, että lämpöisin paikka on lähellä etelärannikkoa.

Itä-Lappiin lunta voi tulla 20 senttimetriä

Sunnuntaiaamuna kylmää ilmaa alkaa valua Etelä-Suomea kohti.

– Vielä ensi yönä ei ole laajalti pakkasta etelässä, mutta aamulla voi tulla räntä- ja lumisateita.

Iltapäivällä voi Poudan mukaan tulla pientä raettakin.

Itä-Lapissa lumisade vain jatkuu.

– Itä-Lappiin voi kertyä lunta jopa 20 senttimetriä, Pouta kertoo.

Poudan mukaan Itä-Lapissa ei ole sunnuntaina kesärenkailla asiaa liikenteeseen.

– Lunta kertyy siellä sen verran, että huonoa ajokeliä on luvassa aika laajalti huomisaamuna ja päivällä. Silloin Itä-Lappi on sellainen, että eipä siellä oikein kesärenkailla ole asiaa liikenteeseen, Pouta kertoo.

Viikon päästä helpottaa

Etelässä lämpötilat ovat sunnuntaina alle kymmenen asteen.

Poudan mukaan aivan eteläisellä rannikkoseudulla saatetaan käväistä kymmenessä lämpöasteessa.

Lämpöinen käänne on kuitenkin jo näkyvissä.

– Viikon päästä Suomessa on aivan eri säät. Kesää pukkaa äitienpäiväksi, Pouta ennustaa.