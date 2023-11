Voisiko olla marraskuisempaa? Surkeaa ajokeliä, lunta ja loskaa

– Tänään lunta voi tulla lisää jopa kaksikymmentä senttiä maan keskiosaan. Muun muassa Pirkanmaalla lumensyvyys on aamulla ollut 25 senttiä, mutta lunta on paikoin tullut jopa kolmeenkymmeneen senttiin asti.

Rintaniemi kertoo, että tämän päivän aikana lumipyryalue hivuttautuu hitaasti pohjoisemmaksi. Etelään pääsee samalla virtaamaan lämmintä lauhaa ilmaa. Rannikon tuntumassa sää on marraskuisen harmaa ja utuinen. Etelärannikolla lämpötilat nousevat jopa yli viiteen plusasteeseen.

Pirkanmaalle plusasteita iltapäivällä

Rintaniemi kertoo, että lämpötila on nousemassa lumipyryn eteläosan alueella. Pirkanmaalla ja osassa Keski-Suomea on iltapäivällä lämpöasteita.

Pohjoisessa tämän päivän sää on rauhallisempi eikä lumisadealue ole yltämässä Lappiin. Lapin selkeimmillä alueilla voi olla iltapäivällä kymmenenkin astetta pakkasta. Pohjoisessa on heikkotuulista, mutta Perämerellä tuulee.

Huomenna sateet heikkenevät

Ensi yönä sade on liikkumassa vielä pohjoiseen, mutta Lappiin asti sade ei kuitenkaan leviä.

Myös perjantaista on tulossa rauhallisempi pakkaspäivä, jolloin ehditään kolata pyryn jälkiä. Mutta viikonloppuna on vielä liikkeellä uusi voimakas sadealue.

– Lauantaina on ennusteiden mukaan lännestä saapumassa seuraava sade ja se tuo annoksen lauhaa ilmaa. Näillä näkymin vettä sataa maan keskiosan vaiheille, jossa on viime päivinä tullut lunta. Sohjoista säätä on siis luvassa.