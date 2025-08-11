Onko kesä ohi? Meteorologi kertoo, milloin helteet palaavat

LK 3.8. Helle, aurinkolahden uimaranta
Helteet eivät ole vielä ohi, vaikka elokuu on kohta puolivälissä.Lehtikuva
Julkaistu 7 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Epävakaisen alkuviikon jälkeen helteet palaavat.

Viikko alkaa epävakaisessa säässä, mutta maanantain ja tiistain jälkeen sää poutaantuu, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jaakko Savela kertoo.

Sateet painottuvat tänään enemmän maan pohjoisosaan ja itärajalle. Maan länsiosassa on selkeämpää ja poutaisempaa. Tiistaina kuuroja näyttäisi olevan ainakin iltapäivällä enemmän maan länsiosassa ja Lapissa.

Keskiviikkona sää näyttää Savelan mukaan poutaisemmalta, mutta jotain kuuroja voi maan pohjoisosassa tulla.

Lämpötila pyörii korkeimmillaan reilussa 20 asteessa. Torstaina ja perjantaina Suomen etelä- ja keskiosissa saattaa hellerajakin mennä rikki. Mitään hyppyä selkeästi syksyisempään säähän ei siis tällä viikolla ole odotettavissa.

Lue myös: Liisa Rintaniemi: Syksyn ensimmäinen merkki on täällä

Lisää aiheesta:

Säässä voi tapahtua "muljahdus"Tänään kastuu koko etelä – katso ennusteesta, milloin taivas repeää ja kauanko sateet jatkuvatMaanantaina kannattaa nauttia jopa hellelukemiin yltävistä lämmöistä – sitten saapuvat sateet ja viileämpi ilmaLuvassa vielä kesäisen lämpimiä päiviä – mutta olivatko ne tässä?Viikon sää: Hyvästit poutajaksolle – ”20 astetta silti mahdollista”Meteorologi Aleksi Jokela: Helle mahdollista myös ensi viikolla
SääHelleKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Sää