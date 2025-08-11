Onko kesä ohi? Meteorologi kertoo, milloin helteet palaavat

Epävakaisen alkuviikon jälkeen helteet palaavat.

Viikko alkaa epävakaisessa säässä, mutta maanantain ja tiistain jälkeen sää poutaantuu, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jaakko Savela kertoo.

Sateet painottuvat tänään enemmän maan pohjoisosaan ja itärajalle. Maan länsiosassa on selkeämpää ja poutaisempaa. Tiistaina kuuroja näyttäisi olevan ainakin iltapäivällä enemmän maan länsiosassa ja Lapissa.

Keskiviikkona sää näyttää Savelan mukaan poutaisemmalta, mutta jotain kuuroja voi maan pohjoisosassa tulla.

Lämpötila pyörii korkeimmillaan reilussa 20 asteessa. Torstaina ja perjantaina Suomen etelä- ja keskiosissa saattaa hellerajakin mennä rikki. Mitään hyppyä selkeästi syksyisempään säähän ei siis tällä viikolla ole odotettavissa.