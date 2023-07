Ukraina: Venäjä valmistelee tahallista ydinonnettomuutta Zaporizhzhjan ydinvoimalassa

Venäläisjoukot ovat Ukrainan sotilastiedustelun (GUR) mukaan poistumassa vähitellen Zaporizhzhjan ydinvoimalasta valmistautuakseen tahalliseen "onnettomuuteen" voimalassa, kirjoittaa ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) päivittäisessä katsauksessaan.