Kyitä on nyt runsaasti ja ne etsivät ahnaasti saalista – kyyharrastaja Urpo Koponen: "Makailen itse usein ihan käärmekasoissa, joissa niitä vilistää nenän vieressä"

Ajatus kyykäärmeen kohtaamisesta luonnossa tuntuu monesta epämukavalta. Etenkin useamman kyyn kihisevään joukkoon törmääminen pelottaa ja jopa inhottaa.

Muun muassa Ylen Luontoillasta tuttu kyyharrastaja ja -asiantuntija Urpo Koponen kannustaa kuitenkin tutustumaan kyihin rohkeasti.

– Makailen itse usein ihan käärmekasoissa, joissa niitä vilistää nenän vieressä. Nehän eivät ole aggressiivisia makuuhahmolle, ja vaatii aivan hirveän monta huonoa sattumaa, että ne purevat ihmistä, Koponen selvittää.

Koposen mukaan kyyhyn tutustuminen kannattaa.

– Pitää vain ensin siedättää itsensä, että pystyy kestämään uteliaan kyyn tökkimistä. Ne voivat muun muassa työntää kaksihaaraisen kielensä korvaan ja sieraimiin ennen kuin jatkavat matkaa. Muistan itsekin alussa, että aika iso hikikarpalo tuli, mutta muutamassa vuodessa voitin asian ja olen ollut tyytyväinen.

Käynnissä on vilkas kyykesä

Koposen mukaan tänä kesänä on monin paikoin poikkeuksellisen runsaasti kyitä, koska talvi oli horrostamisen kannalta edullinen.

–Talvi ei ollut kylmä eikä kovin kostea, ja käärmeitä on ollut seuraamillani paikoilla yli kolmannes enemmän kuin normaalisti.

Lämpimässä säässä kyitä näkee tavallista enemmän siksi, että ne keräävät kesällä vararavintoa ja aurinkoenergiaa tulevaa talvea varten.

– Käärmeet ovat lähteneet äitienpäivän tienoilla kesälaitumille saalistamaan ja keräämään tärkeää rasvakerrosta. Sitä ne kartuttavat syyskuun lopulle asti. Käärmeet eivät pure ihmistä juuri siksi, että ne säästävät myrkkynsä ruuan hankkimiseen.

Kyiden asuinpaikka jää yhä useammin asutuksen alle

Kyykäärmeiden kannat ovat vähenemässä Suomessa. Varsinkin rakentaminen ja maantiet pilkkovat eläinten elinympäristöt niin sirpaleisiksi, että monipuolista ympäristöä vaativa kyy voi hävitä paikoista, joissa sitä on aiemmin tavattu.

Samalla kyy voi siirtyä paikkaan, jossa sitä ei haluta tavata.

– Kotkassa on Karhulan Kumparepuisto -niminen upeasti maisemoitu, lapsiperheiden ja lemmikin ulkoiluttajien suosima mapuisto, joka on entinen kaatopaikka. Siihen on rakennettu kahta puolta Mäntykangas-nimistä omakotialuetta.

– Käärmeet talvehtivat ensin toisen alueen lähellä Käärmeniemessä, mutta kaatopaikan takia ne joutuivat siirtymään tulevalle asuinalueelle. Sieltä ne siirtyivät rakennusten alta kilometrin päähän toiseen paikkaan, ja kun sekin rakennettiin umpeen, käärmeet alkoivat talvehtia Kumparepuistossa.

Kun tilanne havaittiin, paikalle hälytettiin Koponen.

– Kävin pari viikkoa sitten siirtämässä erityisesti naaraskyitä toiseen paikkaan asumattomalle seudulle, josta on 4 kilometriä lähimpään taloon. Käärme ei liiku kahta kilometriä pidemmälle.

Kyitä nähdään sielläkin, missä niitä ei ole

Kyistä tehdään kesäisin havaintoja silloinkin, kun kyitä ei oikeasti ole lähimaillakaan.

Mikkelin puskaradiossa kerrottiin viikonloppuna kyyemosta, joka ui Otavan louhoksen uimapaikalla kymmenien poikasten kanssa.

Koponen arvioi, että kyseessä on ollut kuitenkin rantakäärmeperhe. Hänen mukaansa erehtyminen on inhimillistä.

– Kyy ei ole ensinnäkään mikään perhe-eläin ollenkaan. Kevään soidinkamppailujen jälkeen lepovuoroiset naaraat – kyy synnyttää vain joka toinen vuosi – jäävät hautomaan munasoluja talvehtimispaikan lähelle. Ne synnyttävät elo-syyskuussa. Vastasyntyneet kyyt ovat heti täysin itsenäisiä, eikä emo huolehdi niistä sekuntiakaan.

– Toisaalta nuoret kyyt synnyttävät vain 5–6 poikasta ja vanhemmatkin maksimissaan 10–12, eli yli 12 kyyn poikue alkaa olla jo sattuman oikku.

Kyyn ja rantakäärmeen erottaminen voi Koposen mielestä olla maallikoille joskus hyvin vaikeaa.

– 5–7 prosenttia kyistä on täysin mustia ja samantapainen prosenttimäärä on rantakäärmeitä, joilla ei ole tavanomaista tuntomerkkiä, eli niskalaikkua. Tällöin pitää olla asiantuntija, että pystyy käärmeen yleisolemuksesta päättelemään, kumpi laji on kyseessä.

Miten erottaa kyyn rantakäärmeestä?

Kyyn ja rantakäärmeen erottaa parhaiten ruumiinrakenteesta ja silmistä.

–Jos ruumiinrakenne on ruoskamainen eikä selvästi kapene missään vaiheessa, se on rantakäärme. Kyy on paksu pötikkä, ja ruumis kapenee selvästi peräaukon kohdalta yhteen kolmasosaan. Eli maallikon kielessä kyyllä on selvä häntä, Koponen kertoo.

– Myös silmät ovat eriväriset. Kyyllä on aina kuparinruskea silmä ja pystysuora pupilli. Rantakäärmeellä on keltainen silmä ja pyöreä pupilli.

Näin vältyt kyyn puremalta

Edessä on juhannus ja sen jälkeen alkaa lomakausi, jolloin monet lähtevät rannoille ja mökeille.

Jos haluaa välttää kesämökillä ikävän kohtaamisen käärmeen kanssa, Koponen suosittelee leikkaamaan nurmikon lyhyeksi.

Luontoon lähtiessä kannattaa varustautua kumisaappailla tai pitkävartisilla, vettä hylkivillä kengillä sekä paksuilla housuilla.