Jessica törmäsi huoltoasemalla jättimäiseen hyönteisparveen – tästä erikoisessa ilmiössä on kyse: "Niiden takia tulee ilmoituksia metsäpaloista"

Hyönteisasiantuntija Jaakko Kullbergin mukaan kyseessä on jokin surviaissääski ja niiden parveilu. Surviaissääskiä elää lähellä vesistöjä. Niitä voi olla Kullbergin mukaan aivan infernaalisia määriä, jopa miljoonia yksilöitä.

Suomessa on noin 650 lajia

Loppukesästä on hänen mukaansa yleistä, että sääsket hakeutuvat valon lähelle.

– Niitä voi olla paljon suurempi määrä, kuin mitä tuossa videossa on. Meillä Suomessa niitä on noin 650 lajia. Ne elävät normaalisti järvien ja vesistöjen pohjamudassa. Eri lajit elävät erityyppisillä pohjilla ja eri tyyppisissä vesistöissä. Joissa, järvellä ja merenlahdella. Ne ovat kalojen ruokaa, hän sanoo.

Täysin räjähtäneissä vesistöissä, joihin on survottu ympäristömyrkkyjä, niitä ei ole. Mutta jos on yhtään parempilaatuista vettä, niin alkaa olla. Niitä on todella monenlaisilla paikoilla monia eri lajeja.