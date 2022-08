Ryöpsähtikö venäläisviha yli rajan? Mika Aaltolalta suoraa puhetta: "Ryssä on ylimielinen ja tyhmistyttävä käsite"

Ulkopoliittisen instituutin johtajasta Mika Aaltolasta "ryssittely" on ennen kaikkea kansanryhmää leimaavaa, mutta myös typerää toimintaa. Aaltola julkaisi laajan twiittiketjun venäläisvastaisuudesta.

Typerää se Aaltolan mukaan on sen takia, että "'ryssä' pelaa Venäjän valtiollisen propagandan pussiin, sillä propagandassaan Venäjä korostaa venäläisten erityisyyttä, miltei rodullistaen venäläisen maailman, jonain herrakansana."

– Emme saisi vajota siihen, että alamme määritellä suomalaisuutta yhä enemmän venäläisvastaisuuden kautta. Vihan ideologia on piirre, joka yhdistää laajenevaa joukkoa Venäjällä, mutta viha kansallisen identiteetin lähteenä ei saisi olla suomalaisia yhdistävä.

Aaltola sanoo, että suomalaisuuteen on aina liittynyt ajatus immuniteetistä Venäjän laittomalle vaikutukselle. Toisin sanoen sorrolle.

Onko vihapuheesta mitään hyötyä?

Myös presidentti Niinistö puhui vihasta Helsingin Sanomien haastattelussa . Niinistö sanoi, että kielteisessä suhtautumisessa ja vihanpidossa on hänestä tietty ero ja, että voidaan olla jyrkästi eri mieltä – jyrkästi kielteisiä – mutta viha ei ole tuottanut mitään hyvää maailmassa.

– On hyvä keskittyä eheyteen, mukaan lukien demokratian vaalimiseen, myös kriittisessä mielessä. Huoli (on) laajaa ja sille vastalääke on päättäväinen toiminta Suomen suojaamiseksi.