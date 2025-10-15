38-vuotias mies tuomittiin muun muassa kuvernöörin murhayrityksestä ja virka-asunnon tuhopolttoyrityksestä Yhdysvalloissa. Katso karu video yltä!
Pennsylvanian demokraattikuvernöörin Josh Shapiron murhayritys tallentui valvontakameroihin huhtikuussa Harrisburgin kaupungissa Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo Reuters.
Yllä oleva video näyttää hetken, kun 38-vuotias mies heittää ensin polttopullon kuveröörin virka-asunnon ikkunasta sisään ja sitten tunkeutuu asuntoon. Shapiro ja hänen perheensä oli samaan aikaan nukkumassa ylemmässä kerroksessa.
Miehen voi nähdä yrittävän rikkoa ovia asunnon sisällä ja heittävän toisen polttopullon asunnossa.
Mies tunnusti oikeudessa syyllisyytensä myös terrorismiin, tuhopolttoon, vaarantuottamukseen, murtovarkauteen ja törkeään pahoinpitelyyn. Hänet tuomittiin 25–50 vuodeksi vankeuteen.
Reutersin mukaan isku oli osa poliittisen väkivallan lisääntymistä Yhdysvalloissa. Tutkijoiden mukaan vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla tapahtui noin 150 poliittisesti motivoitunutta iskua, lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.