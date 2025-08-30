Kuvernööri: Ukrainan Dnipropetrovsk suuren hyökkäyksen kohteena

Ukrainan Dnipropetrovskissa on käynnissä mittava hyökkäys, sanoo alueen kuvernööri Telegram-viestipalvelussa.
Kuvernöörin mukaan viime yönä on tehty iskuja ainakin Dniproon ja Pavlogradiin. Hän kertoo alueella kuullun räjähdyksiä.
Venäjän yöllisistä iskuista Ukrainan keskiosassa sijaitsevalle Dnipropetrovskin alueelle raportoitiin niin ikään perjantaina. Tuolloin iskuissa sai surmansa ainakin kaksi ihmistä.
Venäjän joukot murtautuivat Dnipropetrovskin alueelle ensimmäistä kertaa sodan aikana tänä kesänä. Ukraina myönsi venäläisjoukkojen läsnäolon Dnipropetrovskissa aiemmin tällä viikolla. Venäjän mukaan se on ottanut alueelta haltuunsa joitain asutuksia.
Venäjä on tehnyt kesän aikana mittavan määrän iskuja Ukrainaan samalla, kun mahdollisesta rauhasta on alettu keskustella.
Torstain vastaisena yönä Venäjä teki Ukrainaan sodan toistaiseksi suurimman iskun. Kyseinen isku johti ainakin 25 ihmisen kuolemaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vaatinut torstaisen iskun jälkeen Venäjälle uusia pakotteita.