Kuvavertailu Ott Tänakiin lyö Kalle Rovanperän ongelman silmille – "Matkustaa siellä"

Aiemmin Viron MM-rallia hallinnut Toyotan Kalle Rovanperä on nyt ollut naapurimaan osakilpailussa vaikeuksissa. MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa avasi ongelmia kuvavertailulla Hyundain virolaiskuljettaja Ott Tänakiin.

Kalle Rovanperä on voittanut Viron rallin kolmena edellisenä kertana, kun se on ajettu MM-osakilpailuna. Kun kisa on nyt palannut vuoden tauon jälkeen MM-kalenteriin, meno ei ole kuitenkaan ollut entisenlaista.

Rovanperällä on kyllä ollut tavallista takkuisempaa läpi kauden muutenkin uusien Hankookin renkaiden kanssa, mutta miksei miehen suosikkikilpailussakaan ole sujunut?

Asiantuntija Jari Ketomaa on kiinnittänyt huomiota Rovanperän ajamiseen mutkissa.

– Kalle tykkää kääntää rattia mutkassa, eli ajaa tosi kovaa suoralla autolla mutkan keskelle ja siellä nakata auto ympäri. Pitää todella nopeasti ottaa ensinnäkin kääntyminen ja sivuttaispito sen jälkeen. Siihen balanssiin ei ole oikein päästy tässä Hankookin aikakaudella, Ketomaa sanoi.

– Kalle ei ole sopeutunut. Se ei ole pelkästään Kallen asia, vaan tiimin yhteispeli kokonaisuutena. Pakettia ei ole saatu sellaiseksi, että Kalle saisi sataprosenttisen luottamuksen siihen.

Tänak vs. Rovanperä

Studiossa otettiin ajokuviin vertailtaviksi Rovanperä ja kotiralliaan ajava Hyundain virolaiskuljettaja Ott Tänak. Kuvissa oli perjantailta ensimmäiseltä ajokerraltaan Kambjan erikoiskoe, jonka Rovanperä oli ennen tätä vuotta voittanut aiemmin peräti seitsemänä kertana kahdeksasta.

MTV Urheilun selostaja Aleksis Ärje luonnehti Tänakin Hyundain "tulevan tassuilleen aika hienosti", kun taas Toyotassa "pohja paistaa".

Ketomaa jatkoi analysoinneillaan:

– Kalle kääntää ennen mutkaa autoa tosi paljon ja tulee suorassa nypyn yli. Se ei tule yhdellä linjalla.

– Tänak on tullut yhdellä käännöllä nypyn yli. Sen jälkeen kun auto lähtee lentoon, Kallen auto lentää tosi voimakkaasti useissa hypyissä keula ylhäällä. Tässä se tulee vielä ajolinjan takia tosi takanurkalleen.

Ketomaa palasteli, että kun autoa tuodaan hyppyjen jälkeen jompikumpi pää edellä maahan, paino renkaille jakautuu epätasaisesti.

– Ensin tulee takapäälle puolet auton painosta ja kohta tulee keulalle puolet auton painosta. Se menee etu- ja takapään välillä koko ajan.

– Kun lähdetään menemään eteenpäin siitä, auto on paljon nopeammin ajettavissa, kun koko auton 1 400 kiloa laitetaan nopeammin neljälle renkaalle, eikä ensin puolet 1 400 kilosta takarenkaille ja sen jälkeen keulalle. Sen aikaa kuljettaja matkustaa siellä eikä voi tehdä mitään.

Tänakin auto putoaa maahan tasaisemmin neljälle renkaalle.

– Silloin auto on paljon nopeammin ohjattavissa taas seuraavassa mutkassa eteenpäin.

– Tänak saa nopeammin käännettyä aina auton mutkiin sisälle.

Ketomaa otti myös kiinni siitä, että Viro on vauhdikas soraralli, jossa on "tosi hankalaa ajaa".

– Se tekee epätarkkuutta, josta Kalle valittaa.

"Ei kerta kaikkiaan reagoi"

Kuvan jatkuessa Rovanperän auton keula ponnahti nypyn yli painettaessa hivenen ilmaan.

– Kun mennään mutkaa eteenpäin, Kallella on tosi rajusti pitkän aikaa pyörät käännettynä, kun auto ei kerta kaikkiaan reagoi mutkaan mennessä.

– Kalle kääntää kyllä rattia, mutta kun haetaan pitoa renkaasta, tässä on se miinuspuoli siitä, että kestää todella kauan, että rengas saadaan ladattua taas uudestaan nypyn jälkeen siihen, että on paine kuviolla.

Ketomaa tuumi Hyundain tehneen tässä rallissa parempaa työtä.

Osakilpailua johtaa yllättävällä tavalla Oliver Solberg, jonka Toyota nosti täksi kilpailuksi pääluokan autoonsa. Hyundain Tänak ja Thierry Neuville ovat seuraavilla sijoilla ja Rovanperä Toyotalla neljäntenä.

