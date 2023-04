Olympialaisiin tähtäävä juontaja-näyttelijä Janne Saarinen kertoo, mitä hänen perheensä ajattelee kelkkailuprojektista: "Siistiä, mutta ei tarvitse enempää"

View this post on Instagram

Perheen pohdinnat

Lumipallon lailla vierimään lähtenyt ja nopeasti suuret mittasuhteet saanut kelkkailuprojekti on mietityttänyt Saarisen läheisiä. Perheenjäsenet ovat myöntäneet, että koko tapahtumaketju on hullunkurinen, mutta myös varmistelleet, että eihän Saarinen ole oikeasti menossa esimerkiksi Latviaan harjoittelemaan.

– Ja vaikka olen mennyt paikan päälle, niin he ovat silti kysyneet, että ethän sinä oikeasti ole laskemassa? Kun olen laskenut, niin äidiltäni on tullut aina ensimmäisenä viesti, että oletko hengissä? Sitten he ovat sanoneet, että no niin, nyt olet kokeillut laskemista, se oli siistiä, mutta ei tarvitse enempää, hän kertoi.