Suomipop-juontajan lähetys lähti laukalle – pian rytisi Latviassa: "Jotain varmaan vinksallaan"

– Se voit olla vaikka sinä, joka saa ekan mitalin. Jos tosissaan tähän sitoutuu, on pienet mahikset, että kolmessa vuodessa pääsee olympialaisiin. Pitää kuitenkin treenata hullun lailla, eikä vain kuvitella, että tämä on pulkkamäki, jossa lasketaan alas ja tuodaan mitali, Tilvis sanoi.

"Ei lähdetä peruuttelemaan"

– Ei tässä lähdetä peruuttelemaan. Ei se sillä tavalla mene, että jos suuta avataan, ei otettaisi vastuuta. Kai sillä jokin tarkoitus on, Saarinen kertoo reagoinnistaan MTV Urheilulle.

"Yksi parhaista aloittelijoista"

Toistaiseksi kelkkailu on piipahdellut suomalaisten silmien edessä lähinnä talviolympialaisten aikana tv-lähetyksissä, ja täkäläiset lajin maineteot ovat olleet vaikeasti harrastettavassa lajissa vähäisiä. Yhdysvalloissa syntynyt ja Suomen edustusoikeuden vuonna 2015 saanut Tristan Jeskanen on laskenut ensimmäisenä suomalaisena ohjaskelkkailijana maailmancupin pisteitä .

Saarisen projektin räväkkä alku on nyt tuonut kelkkailua puun takaa esille. Näyttelijän töitäkin tekevä, Syke-sarjasta ja takavuosilta myös Salatuista elämistä tuttu Saarinen julkaisi hetkistään Latvian Siguldassa Instagram-paloja , myös pätkän ensimmäisestä laskustaan, jossa hän rytisytteli kourussa ohjaskelkalla hurjan näköisesti laidasta laitaan (video alla oikeaa nuolta kerran painamalla).

– Meni tosi hyvin, jos vertaa kaikkia aloittelijoita. Kyllä Janne oli yksi parhaista aloittelijoista, Tilvis kehuu ja sanoo, että Saarisessa on oikeasti nähtävissä potentiaalia.

Tilvis ynnää myös Saarisen urheilutaustan näkyneen. Aktiivinen kuntosaliharjoittelija on nuorempana harrastanut muun muassa jalkapalloa, futsalia ja hiihtoa.

Kelkkailu, jossa painetaan alas jäistä kourua, on kuitenkin aivan erilaista, hurjaa touhua.

– Onhan se sellaista, että sokkona ja sukkana. Sinne päin lähdetään ja kokeillaan. Jotain on varmaan omassa päässä vinksallaan, kun kolaroinnin jälkeen nousee, ottaa 30 kilon kelkan kantoon ja lähtee kiipeämään takaisin torniin, että minä haluan kokeilla uudestaan, Saarinen kuvailee.

– Mietin ensimmäisen laskun jälkeen, että miten on edes mahdollista, että tulisin näihin tilanteisiin vielä pikkaisen isommalla nopeudella, vielä pidemmällä radalla ja jyrkempään. Mutta kun alkaa muutamassa kurvissa onnistumaan pienillä jutuilla, kyllä tässä hamuaa eteenpäin.

Lillehammerissa jo kisaamaan?

Suomen kelkkailumaajoukkueessa on pyörinyt viidestä kahdeksaan urheilijaa ja vajaan viikon mittaisia leirejä oli Tilviksen mukaan viime vuonna viisi. Ratakelkkailulajeja ovat ohjaskelkkailun ohella rattikelkkailu ja skeleton eli mahakelkkailu, mutta Suomen kelkkailuliitto satsaa juuri ohjaskelkkailuun. Tilviksen mukaan liiton pienillä resursseilla olisi mahdotonta pyörittää kaikkia kolmea lajia.

Näin Saarisenkin projekti jatkuu ohjaskelkkailun parissa. Seuraavalle leirille, joka on helmikuussa taas Latviassa, on hänen mukaansa jo kunnianhimoiset tavoitteet.

– Se leiri kertoo aika pitkälti, mihin on suunta. Kyllä tässä on kuitenkin kisakalenterissa merkitty jo Lillehammeria alustavasti punakynällä. Jos ensi kuun kokeilut menevät hyvin, Suomi-paitaa puetaan ekaa kertaa päälle siellä, Saarinen viittaa maaliskuussa järjestettäviin Nordic Cupin kisoihin.

"Kerkesin käydä tiskaamassa kainalot ja pallit"

Saarinen tekee haastattelun aikana useaan eri otteeseen selväksi, että hän ei ole pelleilemässä. Omasta pussistaan reissunsa maksanut Saarinen muistuttaa, että laji kysyy sekä aikaa että rahaa harjoitusleirien ja kilpailujen ollessa ulkomailla – ja "kun täydestä kalenterista alkaa löytyä tilaa", se tarkoittaa, että motivaatiota on.

– Lähdin perjantaina suorasta lähetyksestä ja tulin maanantaina just vähän ennen lähetyksen alkua Suomeen. Kerkesin käydä tiskaamassa kainalot ja pallit ja sen jälkeen suoraan takaisin mikin ääreen.

– Kun tultiin laivamatkalla yöllä takaisin Suomeen, käsikirjoittelin maanantain lähetystä ja tankkailin samalla käsikirjoituksia. Se on kaikki aikatauluttamista.

"Olympialaisiin pääsy mahdollista"

IMAGO/Sammy Minkoff/ All Over Press

Vaikka 27-vuotiaalla Saarisella on urheilullisia pohjia, hän ei ole iältään kelkkailunkaan aloittajaksi mikään juniori. Tavoite olympiapaikasta kolmen vuoden päähän on hurja ja epätodennäköinen, mutta "hullun lailla treenaamisen" vaatimuksesta jo radiolähetyksessä puhunut Tilvis näkee kuitenkin historiallisen päämäärän olevan saavutettavissa.

– Top-20:n ja 40:n välille on suomalaisten oikeasti täysin mahdollista päästä. Siinä se kuitenkin alkaa olla, pidemmälle vaaditaan jo niin paljon kaikkea. En minäkään siihen usko, että top-20:een on mahdollisuutta, mutta toivottavasti olen väärässä, Tilvis perkaa.

Vielä ei ole tiedossa, mitä vuoden 2026 talviolympialaisten paikkaan tarkkaan vaaditaan, mutta edellisillä olympiadeilla olympiarankingissa on pitänyt kuulua 50 parhaan joukkoon, ja tähän on käytännössä vaadittu useampia maailmancupin pistesijoja. Tilvis otaksuu, että systeemi on jälleen samankaltainen.