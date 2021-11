Kuva kertoo: tässä olisi voinut käydä huonosti – Sébastien Ogier selvisi säikähdyksellä

Ogier lähti päätöspäivään 0,5 sekunnin johtomarginaalilla ainoaan haastajaansa, Toyota-tallikaveri Elfyn Evansiin. Kun ero MM-sarjassa on 17 pistettä Ogierin hyväksi, ranskalaiselle on täysin yhdentekevää, sijoittuuko hän Monzassa ensimmäiseksi vai toiseksi. Mutta hänen on päästävä maaliin saakka.