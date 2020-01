22-vuotias Angelica kävi kuoleman porteilla – miksi Suomessa on niin hankalaa saada akuuttia apua mielenterveysongelmiin?

Pahin skenaario lähellä



Angelica on käynyt samalla psykoterapeutilla viisi vuotta ja on todella kiitollinen häneltä saamastaan avusta.

Valoa tunnelin päässä on välillä vaikea nähdä, kun on mielenterveysongelmia. Kuvituskuva.

112 auttoi



Vaikka Angelicalla on useita diagnooseja ja hän on ollut monta kertaa hoidossa psykiatrian nuoriso-osastolla, apua ei siitä huolimatta ole käden ulottuvilla. Hän on myös kokenut joidenkin hoitajien käytöksen tylyksi ollessaan osastolla.

Nykyään Angelica on hoidossa toisessa paikassa ja on ollut kohtalaisen tyytyväinen siihen. Hän tuntee itsensä onnekkaaksi, sillä paikkaan on todella pitkät jonot ja lähetettä on vaikea saada.