Saako bussipysäkille pysähtyä henkilöautolla?

Pysäyttämistä vai pysäköintiä?

Miten pitää toimia, jos myös bussi on pysähtynyt tai pysähtymässä samalle pysäkille?

Jos pysäkillä ei ole linja-autoa, kun siihen ollaan pysäyttämässä, on järkevää ajaa aivan pysäkin loppuun ja pysäyttää vasta sinne. Näin mahdollisesti pysäyttämisen aikana saapuva pitkä linja-auto on helpompi ajaa pysäkille. Olennaista on huomata, että linja-auto on saatava pysäkille kokonaan ja tien suuntaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pysäkille saapuessaan kuljettajan on vielä ennen pysähtymistä käännettävä auton nokkaa hieman vasemmalle, jotta myös auton peräylitys (linja-auton taka-akselin takapuolelle jäävä osa autoa) siirtyy ajokaistalta pysäkin puolelle.