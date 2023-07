Villejä salaliittoteorioita – näiden legendojen epäillään olevan vielä elossa

Michael Jackson

Jacksonista on uskottu olevan olemassa myös muuta tämän kuoleman jälkeen taltioitua materiaalia. Popin kuninkaan on uskottu muun muassa piipahtaneen vuonna 1996 kuvatussa lyhtyelokuvassa.

Tupac Shakur

Elvis Presley

John Lennon

The Beatles -yhtyeen nokkamies John Lennon menehtyi 8. joulukuuta vuonna 1980, kun Mark David Chapman ampui muusikon hänen Manhattanilla sijaitsevan kotitalonsa edustalla. Internetissä on kuitenkin levinnyt salaliittoteorioita, joiden mukaan Lennon olisi lavastanut kuolemansa.

Suurin "todiste" Lennonin elossaolosta on erehdyttävän paljon muusikkoa muistuttava näyttelijä Mark Staycer, joka esitti Lennonia vuoden 2009 elokuvassa Let Him Be. Jotkut fanit uskovat, että Mark Staycer on todellisuudessa John Lennon.