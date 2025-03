Olavi Uusivirran gaala-asussa erikoinen yksityiskohta: "Ostin 12-vuotiaana viimeisillä viikkorahoillani"

Olavi Uusivirta luotti Emma-gaalan asussaan luottovaatteeseen, joka on kulkenut artistin matkassa jo kolmekymmentä vuotta.

Suomalaista musiikkia juhlistetaan jälleen vuotuisessa Emma-gaalassa, joka järjestetään lauantaina 8. maaliskuuta Espoon Metro Areenalla.

Juhlijoiden joukossa oli myös artisti Olavi Uusivirta, joka edusti gaalassa suunnittelija Rolf Ekrothin harmaassa luomuksessa. Artisti paljasti suunnittelijan lukeutuvan hänen suuriin suosikkeihinsa.

– Olen Rolf Ekrothin fanaattinen fani. Aina kun menen hänen luokseen tekee mieli ostaa kaikki sen vaatteet, mikä tarkoittaisi henkilökohtaista konkurssia.

Uusivirran yllä ollut paita sen sijaan ei ollut Ekrothin käsialaa, vaan tällä vaatekappaleella on todella pitkä historia Uusivirran vaatekaapissa. Harmaassa t-paidassa komeili Nirvana-yhtyeen edesmennyt laulaja Kurt Cobain, joka oli Uusivirran suuri idoli hänen ollessaan lapsi.

– Olen ostanut tämän tasan kolmekymmentä vuotta sitten. 12-vuotiaana viimeisillä viikkorahoillani Asematunnelin Shop Tetuanista. Tämä on siis vuodelta -95.

Jo nuorena Uusivirta osasi olla kaukaa viisas.

– Olin nero, ostin kaikki bändipaidat XL-kokoisena.

Vastaavilla bändipaidoilla on jopa enemmän rahallista arvoa nykyään: Uusivirta kertoi kuulleensa niiden olevan hyvin arvossaan muun muassa Ebay-verkkokaupassa.

Emma-gaalan ilta on Uusivirralle kiireinen: gaalassa hän jakoi vuoden tulokas -palkinnon ja ehtii vielä sen lisäksi omalle keikalleen toisaalle. Artisti pohti Kurt Cobain -paidan sopivan hyvin teemaan.

– Niihin samoihin aikoihin vuonna -95 olen itse ensimmäisen kerran nähnyt Ismo Alangon livenä Mustikkamaan juhannusfestivaaleilla. Se on ollut semmoinen game changing -keikka, jolloin mä katsoin sitä Ismon energiaa siellä ja ajattelin, että jonain päivänä haluan olla tuolla lavalla.

– On ihana aina nähdä nuoria, nousevia artisteja, joita tämäkin halli on tänään pullollaan ja nähdä se into, se palo. Olen itse aina omalta osaltani halunnut jakaa sitä kokemusta ja tietotaitoa, mitä mulle on vuosien varrella tarttunut, niin innolla odotan kaikkia kohtaamisia.