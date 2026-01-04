Mikko Parikka löysi ikonisia tavaroita, joita on nähty vuosien varrella Pihlajakadulla.
Salatut elämät -sarjassa on nähty vuosien aikana monenlaisia juonenkäänteitä kuin myös lavasteita. Pääsimme tutustumaan Salkkareiden rekvisiittavarastoon näyttelijä Mikko Parikan johdolla ja sieltä löytyikin useita sarjassa nähtyjä ikonisia tavaroita vuosien varrelta.
Parikka löysikin varastosta muun muassa kuuluisan pesäpallomailan ja ikonisen aseen. Eräs cd-levy vuosien takaa on kuitenkin oli ylitse muiden.
Yllä olevalla videolta pääset katsomaan, mitä aarteita löytyi ja kuka ikoninen hahmo yllättäen kävelee vastaan.
