Ruokavirasto tiedottaa syömäpuikkojen takaisinvedosta.
Vuonna 2025 Suomessa myytyjä syömäpuikkoja vedetään myynnistä, kertoo Ruokavirasto. Puikkoja on myyty ainakin aasialaisiin ruokiin erikoistuneissa myyntipaikoissa eri puolella Suomea.
Ruokaviraston mukaan Saksassa tehdyssä viranomaisnäytteenotossa on muovisista syömäpuikoista todettu siirtyvän liikaa melamiinia ja formaldehydiä.
– Tuotteen katsotaan aiheuttavan sellaisen terveysriskin, että sen käyttö on tarpeen lopettaa, virastosta linjataan.
Syömäpuikkoja on myyty tiettävästi ainakin näissä myyntipaikoissa:
- Jiahe Oy, Helsinki
- Long Harvest Oy, Helsinki
- RF Asian Market, Helsinki
- Bobay Oy (Okiniiri Market), Oulu
- Shinnihome Oy (Bunny Bunny), Porvoo
Näiden syömäpuikkojen käyttö kannattaa lopettaa.Ruokavirasto
