Asuntolainojen korkokäyrä sojottaa suoraan ylöspäin – asiantuntija kertoo, kuinka asuntovelallisten käy: "Pikkasen joudutaan vyötä kiristämään"

S-pankin päästrategi Lippo Suominen sanoo, että asuntovelallisten ei pitäisi joutua pulaan kohoavien korkotasojen vuoksi, varsinkaan silloin, jos on huolehtinut lainan koroista korkosuojalla tai kiinteällä korolla.

– Eli jos korkotaso nousee nyt pariin–kolmeen prosenttiin niin, sen ei pitäisi johtaa (asuntovelallista) pulaan – mikäli talous on suunniteltu järkevästi jo alun perin. Selvää on se, että korkoihin tulee menemään enemmän rahaa ja se on pois muusta kulutuksesta.