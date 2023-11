Jengipomo "Kurdikettu" on yhä kateissa

Ruotsissa viranomaiset eivät vieläkään tiedä "Kurdikettuna" tunnetun jengipomo Rawa Majidin olinpaikkaa ulkomailla, kertoo syyttäjä Anna Hankkio Sveriges Radiolle. Näin on siitä huolimatta, että on kulunut jo kuukausi siitä, kun SVT kertoi Majidin otetun kiinni Iranin rajalla.



Ruotsin poliisi tai ulkoministeriö eivät tuolloin vahvistaneet tietoja. Sveriges Radion mukaan Ruotsin viranomaiset ovat viime aikoina tehostaneet kansainvälistä yhteistyötään, ja useita Majidin johtamaan Foxtrot-ryhmään yhdistettyjä epäiltyjä on otettu kiinni ulkomailla.