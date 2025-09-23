KuPS ja SJK tarjosivat katsojille jännitystä koko rahan edestä miesten jalkapalloliigan ottelussa tiistaina. Värikäs kamppailu päättyi lopulta kotijoukkue KuPSin 3–2-voittoon.

Pitkään näytti siltä, että kotijoukkue nappaa ottelusta voiton, mutta seinäjokelaiset panivat vielä lopussa pelin jännäksi. KuPS siirtyi avausjaksolla kahden maalin johtoon Mohamed Touren osumilla. Sillä oli paikkoja useampaankin maaliin, mutta viimeistely kuitenkin ontui.

Kuopiolaisten kahden maalin johto kesti aina 87. peliminuutille asti, minkä jälkeen SJK iski kaksi pikamaalia kolmen minuutin sisään. KuPS kuitenkin toipui takaiskuista ja teki ottelun voittomaalin vielä lisäajan toisella minuutilla. Vaihdosta kentälle tullut Piotr Parzyszek nousi kuopiolaisten sankariksi puskullaan.

Voitto oli KuPSille elintärkeä ajatellen mestaruustaistelua. Sillä oli allaan kaksi voitotonta ottelua sarjassa, ja lauantaina joukkue hävisi Suomen cupin finaalissa HJK:lle lukemin 0–1.

– Totta kai olen iloinen voitosta ja maalista. Mutta meidän olisi pitänyt pystyä tappamaan peli jo aiemmin. Päästimme heidät vielä mukaan peliin, mutta loppujen lopuksi kolme pistettä on ainut asia, mikä merkitsee, Parzyszek totesi ottelun jälkeen Ruudun haastattelussa.



KuPS on sarjassa kolmantena.