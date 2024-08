Menehtynyt elokuvalegenda pyysi, että hänen koiransa haudattaisiin hänen kanssaan – tämä on koiran kohtalo

Ranskalainen näyttelijä Alain Delon on kuollut

– Minulla on ollut 50 koiraa elämäni aikana, mutta minulla on erityinen suhde tämän kanssa. Jos kuolen ennen häntä (Louboa), aion pyytää eläinlääkäriltä, voisimmeko lähteä tästä maailmasta yhdessä. Suosisin sitä ennemmin, kuin että hän kuolisi haudalleni liiasta kärsimyksestä, näyttelijä selitti Paris Matchin haastattelussa vuonna 2018.

– He sanoivat, että kysymystä koiran elämästä ei ikinä edes nostettu ylös, ja koiran annettaisiin elää. Heidän mukaansa Loubon koti on Douchyssä, ja koira tulee asumaan siellä, perheeseen yhteyttä ottanut eläinsuojeluyhdistyksen virkamies kertoi Associated Pressille.