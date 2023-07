Pysäyttävä video: Tulipalo MM-tapahtumassa – Sebastien Loebin tallin kalustoa tuhoutui

Rallicrossin MM-sarja jatkuu tänä viikonloppuna Lydden Hillin radalla Englannin Canterburyssa. Tapahtuma sai dramaattisen käänteen perjantaiaamuna, kun Lancian autoja ajattavan tallin tiloissa syttyi tulipalo. Myös rallicrossin MM-sarja World RX on tiedottanut tästä .

Rallicrossin MM-sarjaa on ajettu kolme kisaviikonloppua. Rallin yhdeksänkertainen maailmanmestari Loeb, 49, on kymmenen kuljettajan sarjassa kahdeksantena. Suomalaisväriä edustaa Niclas Grönholm, joka on sarjakakkosena ennen Englannin kilpailuja.