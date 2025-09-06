Kuohuttava ulostulo: Valioliiga-seuran omistajalta järisyttävää tekstiä Venäjän hyökkäyssodasta

Nottingham Forestin omistaja Evangelos Marinakis on sanonut, että Ukrainan tulisi luovuttaa maataan Venäjälle. Kommentit tulivat vain muutama päivä sen jälkeen, kun Valioliiga-seura kiinnitti Ukrainan maajoukkuepelaaja Oleksandr Zinchenkon riveihinsä.

Aiemmin tällä viikolla Arsenalin ukrainalaispuolustaja Zinchenko siirtyi lainalle Nottingham Forestiin. Sopimus julkistettiin siirtoikkunan viimeisenä päivänä.

28-vuotias Zinchenko toivoo saavansa enemmän peliaikaa City Groundilla kuin Emirates Stadiumilla, mutta alku on ollut haastava.

Zinchenko jätettiin ensinnäkin pois Nottingham Forestin Eurooppa-liigan joukkueesta, eikä hän voi täten pelata kahdeksassa liigavaiheen ottelussa.

Torstaina hänen tilanteensa seurassa on muuttunut entistäkin kiusallisemmaksi seuran omistajan Marinakisin kiistanalaisten kommenttien vuoksi.

Oleksandr Zinchenko pelasi Ukrainan MM-karsintaottelussa Ranskaa vastaan perjantaina. Ranska voitti pelin 2–0./All Over Press

Marinakis oli paikalla Kreikassa pidetyssä taloushuippukokouksessa, missä hän keskusteli Venäjän ja Ukrainan sodasta entisen Ison-Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa.

Marinakis totesi, että Venäjän tulisi "pitää osa Ukrainasta". Johnson vertasi hänen puheitaan Adolf Hitlerin lepyttelyyn juuri ennen toista maailmansotaa.

– Haluaisin, että lapset lakkaisivat kuolemasta ja että Venäjä saisi pitää osan Ukrainan alueesta ja lopettaisi sodan. Se olisi oikeudenmukainen kompromissi. Lopettakaamme sota, sanoi Marinakis.

Johnson ei sulattanut kreikkalaisen liikemiehen puheita.

– Kuinka suuren osan Ukrainasta luovuttaisit? Kuinka suuren osan Ukrainasta olisi oikeudenmukaista luovuttaa hyökkääjälle sodan lopettamiseksi? Kuinka suuren osan Tšekkoslovakiasta olisit luovuttanut Hitlerille?

Marinakis sanoi, ettei vertaus ole vedenpitävä. Johnson teki kuitenkin mielipiteensä selväksi.

– Se on sama asia! Se on täsmälleen sama asia! Se on identtinen! Jos olemme nyt heikkoja, maksamme siitä myöhemmin, sanoi Johnson.

Marinakisista tuli Forestin omistaja vuonna 2017, minkä jälkeen seura on noussut takaisin Valioliigaan ja vakiinnuttanut asemansa huipputasolla. Viime kaudella joukkue varmisti paikkansa Eurooppa-liigassa.

Kiisteltynä hahmona pidetty Marinkais, joka omistaa myös kotimaansa huippusera Olympiacosin, on ollut aiemmin syytettynä otteluiden manipulointista, petoksesta ja kiristyksestä. Syytteet on kuitenkin kumottu.

Huhtikuussa Marinakis ryntäsi kentälle Forestin jäätyä tasapeliin Leicester Cityn kanssa ja kävi tunteikkaan keskustelun päävalmentaja Nuno Espirito Santon kanssa. Seura väitti myöhemmin, että Marinakis oli mennyt kentälle vain tarkistamaan loukkaantuneen pelaajan Taiwo Awoniyin tilanteen.