PSG-valmentaja onnettomuudessa – kaksi tähtipelaajaa loukkaantunut

Paris Saint-Germainin mestariluotsi Luis Enrique joutuu leikkaukseen pyöräilyonnettomuudessa murtuneen solisluun takia. Kaksi PSG:n tähtihyökkääjää on puolestaan loukkaantunut Mestarien liigan avauskierroksen alla.

55-vuotias Enrique, joka tunnetaan innokkaana pyöräilijänä, johti PSG:n viime kaudella seuran ensimmäiseen Mestarien liigan voittoon.

– Perjantaina tapahtuneen pyöräilyonnettomuuden jälkeen PSG:n päävalmentaja Luis Enrique sai ensiapua ja hänelle tehdään leikkaus murtuneen solisluun vuoksi. Seura ilmaisee täyden tukensa ja toivottaa hänelle pikaista paranemista. Lisätietoja annetaan myöhemmin, PSG tiedotti.

Kaksi tähtihyökkääjää loukkaantui

Ranskan hallitseva mestari PSG on voittanut kolme ensimmäistä otteluaan Ligue 1:ssä. PSG:n seuraava ottelu on 14. syyskuuta RC Lensiä vastaan maajoukkuetauon jälkeen. Kolme päivää myöhemmin se isännöi Atalantaa Mestarien liigan ensimmäisessä liigavaiheen ottelussaan.

PSG:llä on muitakin terveyshuolia ensi viikon alla. Ranskalaistähti Ousmane Dembele nilkutti pois kentältä takareisivamman seurauksena MM-karsintaottelussa Ukrainaa vastaan. Desire Doue on puolestaan joutunut jättämään Ranskan maajoukkueleirin pohjevamman takia.

Kummankaan PSG-hyökkääjän ei odoteta olevan pelikunnossa Atalantaa vastaan. L'Equipe kertoo, että kaksikko saattaa olla useita viikkoja sivussa.

Ousmane Dembele piteli takareittään ja joutui jättämään kentän.2025 Getty Images