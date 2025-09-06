PSG-valmentaja onnettomuudessa – kaksi tähtipelaajaa loukkaantunut

GettyImages-2230783057
Luis Enrique joutui pyöräilyonnettomuuteen.2025 DeFodi Images
Julkaistu 51 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Eetu Ikola

eetu.ikola@mtv.fi

@eetuikola

Paris Saint-Germainin mestariluotsi Luis Enrique joutuu leikkaukseen pyöräilyonnettomuudessa murtuneen solisluun takia. Kaksi PSG:n tähtihyökkääjää on puolestaan loukkaantunut Mestarien liigan avauskierroksen alla.

55-vuotias Enrique, joka tunnetaan innokkaana pyöräilijänä, johti PSG:n viime kaudella seuran ensimmäiseen Mestarien liigan voittoon.

– Perjantaina tapahtuneen pyöräilyonnettomuuden jälkeen PSG:n päävalmentaja Luis Enrique sai ensiapua ja hänelle tehdään leikkaus murtuneen solisluun vuoksi. Seura ilmaisee täyden tukensa ja toivottaa hänelle pikaista paranemista. Lisätietoja annetaan myöhemmin, PSG tiedotti.

Kaksi tähtihyökkääjää loukkaantui

Ranskan hallitseva mestari PSG on voittanut kolme ensimmäistä otteluaan Ligue 1:ssä. PSG:n seuraava ottelu on 14. syyskuuta RC Lensiä vastaan maajoukkuetauon jälkeen. Kolme päivää myöhemmin se isännöi Atalantaa Mestarien liigan ensimmäisessä liigavaiheen ottelussaan.

PSG:llä on muitakin terveyshuolia ensi viikon alla. Ranskalaistähti Ousmane Dembele nilkutti pois kentältä takareisivamman seurauksena MM-karsintaottelussa Ukrainaa vastaan. Desire Doue on puolestaan joutunut jättämään Ranskan maajoukkueleirin pohjevamman takia.

Kummankaan PSG-hyökkääjän ei odoteta olevan pelikunnossa Atalantaa vastaan. L'Equipe kertoo, että kaksikko saattaa olla useita viikkoja sivussa.

GettyImages-2233949043Ousmane Dembele piteli takareittään ja joutui jättämään kentän.2025 Getty Images

Lisää aiheesta:

Tähtipelaaja hyllytetty Mestarien liigan huippuottelusta – taustalla kurinpidolliset syytPäävalmentajalta uutinen Lionel Messistä – supertähtikolmikon kunto herättää faneissa huolta jättiottelun allaPSG:lle taas jättimäinen takaisku! Kolme tähtipelaajaa sivussa Mestarien liigan huippuottelustaPSG taistelee taas aikaa vastaan – joukkueen Mestarien liiga -tähti kärsii takareisivammastaPSG:lle karmaiseva takaisku – Neymarin poissaolon pituus selvisiNeymarin vamman laatu selvisi – murtuma uhkaa huippuottelua
Mestarien liigaPSGMM-jalkapalloJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Mestarien liiga