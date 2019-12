Sotea selkosuomeksi – mikä ihmeen erillisratkaisu? Tässä tulee 11 vastausta sote-vyyhtiin

3. Miksi on järkevämpää jakaa Uusimaa useaksi maakunnaksi yhden sijasta?

Uusimaa olisi yhtenä maakunta 1,7 miljoonan henkilön väestöpohjaltaan monta kertaa suurempi kuin seuraavaksi suurin maakunta Pirkanmaa. Muutoksen hallittavuuden ja toimeenpanon näkökulmasta jako pienempiin alueisiin on perusteltu, ja tähän kiinnitettiin Uudellamaalla huomiota jo Juha Sipilän hallituskauden valmistelussa.

Useamman alueen mallissa kansanvaltaisuusperiaate toteutuu yhden maakunnan ratkaisua paremmin, kun päätöksenteko on lähempänä asukkaita. Lisäksi ratkaisussa on huomioitu nykyiset toiminnalliset kokonaisuudet ja pelastustoimen nykyinen aluejako sekä kuntien ja HUSin yhteinen tahtotila.

4. Uuttamaatta on pidetty yhtenä kokonaisuutena liian hajanaisena sote-alueena. Eikö muissa Suomen maakunnissa ole hajanaisuutta?

Uudenmaan alueiden välillä on toki eroja, mutta ehdotetut alueet ovat myös koko maan mittakaavassa kantokyvyltään hyviä. Muualla maassa on hajanaisuutta, mutta kantokykyisten kokonaisuuksien muodostaminen näillä alueilla edellyttää käytännössä vahvaa keskuskuntaa maakunnan ytimeksi, sillä maakuntien sisällä on todettu hankalaksi muodostaa riittävän kantokykyisiä alueita.