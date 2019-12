Sote-työryhmä on ehdottamassa Uudellemaalle viittä itsehallintoaluetta – yhden maakunnan sijasta syntyisi useampi maakunta

Selvityksessä aluejakona on käytetty Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote'a, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaata, Vantaa ja Keravaa sekä Helsinkiä. Näistä väestöltään pienin, noin 100 000 asukasta, on Itä-Uusimaa eli Porvoo, Loviisa, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo. Suurin on Helsinki, noin 650 000 asukasta.