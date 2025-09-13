Pelastuslaitos on sammuttanut Turussa salamaniskun sytyttämää tulipaloa.
Pelastuslaitokselta kerrotaan, että salama oli iskenyt Tiipiläntiellä sijaitsevan talon lähistöön.
Talossa oli syttymishetkellä kaksi aikuista ja lapsi, jotka pääsivät vahingoittumattomana ulos.
– Sammutustöiden aikana pihapiirissä oleva varastorakennuksena toimiva vanha navetta syttyi myös tuleen, ilmeisesti saman salamaniskun johdosta, pelastuslaitokselta kerrotaan.
Molemmat tulipalot on nyt sammutettu ja jälkivartiointi on käynnissä.
Asuintalon yhteen huoneeseen tuli palovahinkoja. Koko rakennukseen tuli savuvahinkoja. Ulkorakennus kärsi lieviä palo- ja vesivahinkoja.
Asukkaille järjestetään tilapäismajoitus.