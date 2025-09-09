Poikkeuksellinen ukkonen piinasi Keski-Suomea – aamuyön salamointi aiheutti tulipaloja

Raju ukonilma pyyhkäisi Keski-Suomen yli ja aiheutti lukuisia palohälytyksiä.

Maanantain ja tiistain välisenä yönä salamat sytyttivät useita tulipaloja ja palonalkuja Keski-Suomessa, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Riku Lehtinen.

– Ukkosrintama meni Keksi-Suomen yli ja se työllisti pelastuslaitosta. Sellainen 15 hälytystä tuli tuossa aamuyöllä. Yksi maalaistalon ulkorakennus tuhoutui ja yhden pienemmän puuliiterin tulipalo otti omakseen. Vahva epäilys, että nämä olivat nimenomaan salaman aiheuttamia.

Lehtisen mukaan suurimmilta vahingoilta vältyttiin, eikä henkilövahinkoja tullut.

– Monia automaattisia palohälytyksiä todennäköisesti juuri ukonilman takia.

Hälytyksiä tuli muun muassa Hankasalmen, Laukaan, Äänekosken, Multian ja Jyväskylän alueilla.

Lehtisen mukaan salamoinnista aiheutuvia tulipaloja on vaikea ennakoida, vaikka sääennusteita seurataankin tarkasti muun muassa Ilmatieteen laitoksen reaaliaikaisilla tiedotteilla.

– Kyllä meillä seurantaa on. Jos hyvissä ajoin on tiedossa tällaisia sääoloja, niin voimme ennakoida ja varata henkilöstöä enemmän.

Lehtinen toteaa, että kuluneen kesän aikana Keski-Suomessa ei ole koettu vastaavaa ukkosmyräkkää.

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo, että Keski-Suomen ukkosrintamat olivat melko poikkeuksellisia.

– Sellainen poikkeuksellisen räväkkä ja melko kapealla alueella.

Poudan mukaan salamointi oli hurjimmillaan juuri aamuyöllä. Lisäksi sateet ovat piiskanneet Keski-Suomea rajusti.

– Päivän mittaan sateet ja ukkoset ovat siirtymässä kohti länttä.

Ukkonen on aiheuttanut laajoja sähkökatkoja Keski-Suomen alueella ja vielä aamupäivällä vailla sähköä oli yli 2000 kotitaloutta.