Salama sytytti paritalon tuleen Seinäjoella – asukkaat evakuoitiin

Ukkosrintama on tehnyt tuhojaan Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa. Kuvituskuvassa paloauto.All Over Press
Julkaistu 7 minuuttia sitten
Kati Hyttinen

Ukkosrintama on tehnyt tuhojaan Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Kaksikerroksinen paritalo syttyi palamaan Seinäjoen Aittomäenkadulla Etelä-Pohjanmaalla hieman ennen iltayhdeksää tänään tiistaina.

Pelastuslaitoksen mukaan alueella ukkosti palon syttymishetkellä. 

Kolme ihmistä siirrettiin turvaan rakennuksesta. He altistuivat lievästi savulle, mutta eivät loukkaantuneet vakavasti.

Sammutustyö oli edelleen meneillään noin kello 21.50, kun pelastuslaitos tiedotti asiasta.

Sateet katkaisivat kadun Kemissä

Ukkosrintaman mukaan tuomat sateet nostivat illalla veden kadulle Kemissä Lapissa Marina Takalon kadun ja Nahkurinkadun risteyksessä.

Pelastuslaitos sulki keskustan alueella Marina Takalonkadun ja Keskuspuistokadun liikenteeltä. 

–Nyt liikkumisrajoitukset on poistettu ja liikenne on palautunut normaaliksi, Lapin pelastuslaitos kertoi kello kymmenen jälkeen illalla.

Onnettomuuden seurauksena yksi rakennus kärsi vesivahinkoja.

