Kunnat käyttävät hoitajamitoituksen lisärahan johonkin aivan muuhun kuin vanhuspalveluihin, väittää Hyvinvointialan liitto – ministeriössäkään ei tiedetä mihin

Yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustava HALI kertoo MTV Uutisille, että valtaosa kunnista ei ole kompensoinut hoivakotituottajille hoitajamitoitukseen tarkoitettua rahaa, vaikka valtio on siihen tarkoitukseen lisärahan kunnille antanut. Ministeriössä ollaan tietoisia tilanteesta ja kerrotaan, että ongelmana on se, että kyseinen lisäraha ei ole korvamerkittyä.

"Jos lain henki toteutuisi..."

"Valtaosa kunnista jättää korvaamatta"

Liiton viesti on se, että valtion antama lisäraha ei ole edennyt hoivakoteihin asti eli heille, jotka ovat palkanneet lisähenkilöstön. Lakimuutoksen myötä henkilöstöä on palkattu paljon niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, kertoo Laitinen.

– Tämän välillisen ja välittömän työn erottamisen selkeä seuraus on ollut se, että Suomessa on palkattu tuhansia avustavia henkilöitä eli sitä avustavaa työtä tekevää henkilöstöä. Vaikutus on siis ollut merkittävä. Vähän vajaa 10 prosenttia kunnista korvaa kokonaan tai osittain tästä laista syntyvät kustannukset. Valtaosa jättää sen tällä hetkellä kokonaan korvaamatta ja käyttää saamansa valtionosuudet sitten jonnekin muualle.

– On. Kyllä tässä pitää peräänkuuluttaa sitä kuntien vastuuta täyttää järjestämisvelvollisuus siitä, että hoiva on hyvää ja laadukasta ja sitä tehdään lakeja ja normeja noudattaen.

Näin vastaa ministeriö

– Olemme tietoisia tilanteesta, mikä on harmillinen. Se kuvaa hyvin sitä, että yleisen valtionosuuden kautta myönnettävät rahoitukset eivät kohdennu siihen, mihin ne säädösperusteisesti on tarkoitettu. Pitäisi olla korvamerkittyä, mutta kuntien laajan itsehallinnon osalta tähän ei kaikissa tilanteissa pystytä menemään, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

– Rahan käyttöä valvovat ensisijaisesti kunnat itse. Vasta, jos on erityinen peruste, niin aluehallintovirastot valvovat sitä, mihin rahat ovat kohdentuneet. Tämä on yksi perussyitä, miksi hyvinvointialueita ollaan perustamassa. Siellä kun pääosa on sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuksen palveluita, niin myös rahan kohdentumisen avoimuus ja läpinäkyvyys on huomattavasti helpommin selvitettävissä, Varhila arvioi.