Vanhustenhuollon valvonta-asioiden ja kanteluiden määrä liki puolittunut – pelkona on, että ongelmia jää piiloon: "Vanhukset ansaitsevat arvokkaan elämän"

Toistuvia epäkohtia ovat puutteet henkilökunnan määrässä, rakenteessa ja osaamisessa. Konkreettisin esimerkki on se, että ilta- ja viikonloppuaikaan hoitoon ja hoivaan osoitetun henkilökunnan määrä on pienempi kuin arkisin. Ns. välillisiin työtehtäviin (ateriat, siivous ja pyykkihuolto) ei ole varattu iltaisin ja viikonloppuisin resurssia välttämättä ollenkaan, jolloin hoito- ja hoivahenkilökunnan työajasta menee aikaa myös välillisen työn tekemiseen. Asiakkaiden palvelujen tarve ei kuitenkaan katoa iltaisin ja viikonloppuisin, joten on tärkeää, että myös silloin on riittävä määrä henkilökuntaa sekä välittömään että välilliseen asiakastyöhön Vanhuspalvelulain 20 §:n 3 mom (muutos alkaen 1.10.2020): Toteutunut henkilöstömitoitus tarkoittaa toimintayksikössä paikalla olevien välitöntä asiakastyötä tekevien 3 a §:ssä tarkoitettujen työntekijöiden työpanosta suhteessa toimintayksikössä kolmen viikon seurantajakson aikana olevien asiakkaiden määrään. Välillistä työtä ei oteta huomioon henkilöstömitoituksessa. (9.7.2020/565)