Lähihoitajien liitto on saanut satoja työntekijöiden yhteydenottoja hoiva-alan yhtiöistä – "Oikeastaan oli vaan ajan kysymys"

– Oikeastaan oli vain ajan kysymys milloin valvova viranomainen kiinnittää asiaan huomiota. SuPerilla oli satoja yhteydenottoja eri puolilla maata eri firmoista. Esperi on jäävuoren huippu. Joten nyt vaan täytyy firmojen uskoa, kun heille työntekijät kertovat, missä mättää ja voivat vielä sen aina todistaa, eli asiat ovat faktaa.

– Toisaalta tämä case on malliesimerkki, kun henkilömitoitus ei ole laissa, eikä siitä saa kunnon sanktioita. Monet näistä toimijoista ovat saaneet Valviralta sakkorangaistuksia, mutta ne ovat niin pieniä summia yrityksille, ettei niillä ole merkitystä.

Paavola on huolissaan siitä, meneekö voiton tavoittelu muun edelle.

– Kun hyvinvointipalveluja tuotetaan yritystoiminnalla, on aina iso riski, että yhtiölaki, joka määrittää että sen on tuotettava voittoa omistajilleen menee kaiken edelle. Sote-soppa, jossa todettiin, että niin sanotut sosiaalipalvelut, jota vanhushoito on, aletaan rahoittamaan henkilökohtaisella budjetilla ja palveluseteleillä, niin se oli suora markkinointi yksityisille yrityksille, kommentoi liiton puheenjohtaja.