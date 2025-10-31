Ensi viikolla Euroopassa päästään nauttimaan marraskuulle epätyypillisistä lämpötiloista, ennustaa MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.
Melissa-hirmumyrskyn jälkimainingeissa Eurooppaan virtaa ensi viikolla poikkeuksellisen lämmintä ilmaa. Länsi-Euroopassa voidaan viimeistään viikon puolivälin tienoilla kokea intiaanikesän tunnelmia.
– Esimerkiksi Ranskassa ylimmät lukemat ovat lähellä 25 astetta, Mäntykannas kertoo.
Ensi viikon loppupuolella intiaanikesän lämmön odotetaan levittäytyvän laajasti Eurooppaan, esimerkiksi Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin ja Alankomaihin.
– Siellä mentäisiin ylimmillään jopa 20 asteeseen, Mäntykannas sanoo.
Intiaanikesäksi kutsutaan yllättävää lämmintä jaksoa jo alkaneen syksyn keskellä. Mäntykannas kuvailee sääilmiötä harvinaiseksi marraskuun puolella.
Ei yllä Suomeen
Lämpöaalto yrittää myös virrata pohjoiseen, jopa Suomeen saakka.
yli 20 asteen lukemia Suomessa ei ensi viikolla nähdä, mutta Etelä-Suomessa lämpötila nousee ensi viikolla jopa yli 10 asteeseen.
– Sekin on aika korkea lukema marraskuulle.
Suomen marraskuuta viilentävät kylmentynyt Itämeri ja pohjoinen sijainti, jossa auringon säteet eivät lämmitä yhtä voimakkaasti kuin muualla Euroopassa.