Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Espoossa tapahtunutta liikenneonnettomuutta, jossa loukkaantui yksi ihminen.

Poliisi sai tänään perjantaina noin kello 17.45 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen, jonka mukaan Espoon Majurinkadulla suojatien läheisyydessä oli tapahtunut henkilöauton ja jalankulkijan välinen liikenneonnettomuus.

Liikenneonnettomuudessa loukkaantunut mies kuljetettiin sairaalahoitoon.

Poliisi ei kerro tiedotteessaan sitä, miten onnettomuus tapahtui ja miten vakavasti jalankulkija loukkaantui.

Poliisi epäilee henkilöauton kuljettajaa tällä hetkellä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vamman tuottamuksesta. Rikosnimikkeet voivat muuttua esitutkinnan edetessä.

Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa eikä tiedota toistaiseksi asiasta enempää.